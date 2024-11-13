بإطلالة جريئة.. هيدي كرم على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -

ظهرت الفنانة هيدي كرم بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت هيدي كرم بفستان مكشوف لون فيروزي وهذا ما اعتادت عليه في أبرز فساتينها الجريئة.

أبرز الحاضرين

كما حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

افتتح منذ قليل مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

أبرز المكرمين



ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما يتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.