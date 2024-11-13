تصفيات كأس العالم- آسيا… صراع العمالقة في المجموعة الثالثة!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:56 مساءً - خاص- دوت الخليج

من سوء حظ منتخب السعودية أنه وقع في المجموعة الحديدية إلى جانب منتخبي اليابان وأستراليا إضافة إلى منتخبات الصين وإندونيسيا والبحرين.

ومن سوء حظه أيضاً أنه بدأ التصفيات وسط فقدان الثقة بالمدرب السابق، الإيطالي روبرتو مانشيني، وسيعود إلى التصفيات مع مدرب جديد، وسط إصابات ضربت صفوفه.

منتخب اليابان

شأنه شأن منتخبي إيران وكوريا الجنوبية، متصدري المجموعتين الأولى والثانية، وصل منتخب اليابان إلى النقة الـ 10 من تعادل و3 انتصارات، مؤكداً غياب العلامة التامة عن المجموعات الثلاث.

سجل لاعبو اليابان 15 هدفاً (الأكثر تسجيلاً في المجموعات الثلاث) ولم يتلق إلا هدفاً واحداً ( معادلاً رقم إيران).

منتخب أستراليا

حصد منتخب أستراليا 5 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة من فوز وتعادلين وخسارة، وسجل لاعبوه 4 أهداف واهتزت شباكه 3 مرات.

منتخب السعودية

هو الآخر فاز في مباراة وتعادل في اثنتين، وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 3 أهداف فقط وتلقت شباكه 4 أهداف، الأمر الذي أطاح بالمدرب مانشيني كما ذكرتا.

منتخب البحرين

لم يغب منتخب البحرين عن ساحة الاحتمالات، فشأنه شأن أستراليا والبحرين له 5 نقاط من فوز وتعادلين مقابل خسارة واحدة، وسجل لاعبوه 3 أهداف واهتزت شباكه 7 مرات.

منتخب إندونيسيا

لم يفز، لكنه لم يخشر إلا مرة واحدة، وتعادل في 3 مباريات مسجلاً حضوراً مفاجئاً نوعاً ما، وبـ 3 نقاط يحتل المركز الخامس في المجموعة الثالثة، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقى 5.

منتخب الصين

خسر ثلاث مباريات قبل أن يفوز في مباراة، ويحصل على 3 نقا يتواجد بها في المركز الأخير في المجموعة، وسجل لاعبو الصين 4 أهداف في حين تلقى 13 هدفاً (الأضعف دفاعياً في المجموعات الثلاث).