الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 14-11-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس غائم جزئيا وغائم أحياناً شرقاً وشمالاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلا وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر غرباً، جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.