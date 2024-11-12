مصطفى شعبان يتصدر ترند جوجل بسبب هذا الأمر

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان مصطفى شعبان ترند جوجل بسبب مسلسله الجديد “ حكيم باشا” الذي يعيد فيه تكرار التعاون مع المؤلف محمد الشواف والفنانة سهر الصايغ بعد مسلسل" المعلم" والفنان محمد نجاتي.

قرر الفنان مصطفى شعبان أن خوض السباق الرمضاني بتجربة درامية جديدة تحاكي الواقع في الصعيد، من خلال مسلسله الجديد "حكيم باشا"، ليجسد دور تاجر آثار في صراع معقد ومليء بالمفاجآت، هذه النقلة جذبت اهتمام الجمهور الذي اعتاد عليه في أدوار محددة، لكنه الآن يفتح صفحة جديدة في مسيرته الفنية.

يجد مصطفى شعبان نفسه وسط دوامة من تجارة الآثار غير المشروعة، تجسد القصة صراعًا محتدمًا بينه وبين منافسه الذي يلعب دوره منذر رياحنة، حيث تتشابك خطوط القوة والطموح في إطار درامي مشوق، هنا، لن تكون المعارك مجرد خلافات بين أفراد، بل ستكون معركة بين الحفاظ على تراث الصعيد والاستيلاء على كنوزه المدفونة.