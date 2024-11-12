نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعديل.. موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن تعديل موعد مباراة الفريق أمام بوتسوانا، التي كانت ستُقام في 19 نوفمبر عند تمام الساعة التاسعة مساءً.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا بعد التعديل

وتقرر أن يُجرى لقاء مصر وبوتسوانا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح حسن أن التغيير جاء بناءً على طلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي قرر تعديل التوقيت لضمان تكافؤ الفرص، حيث ستُقام مباراة كاب فيردي وموريتانيا في نفس الوقت.

وفي إطار الاستعدادات، بدأ منتخب مصر تحت إشراف حسام حسن تدريباته الأولى استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، حيث شهد المران الذي أقيم في استاد الدفاع الجوي تدريبات بدنية وفنية شاملة.

