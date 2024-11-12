نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. سبب انفعال شيكابالا على "كابتن" الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح رامي ربيعة مدافع الأهلي، سبب انفعال محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، عليه خلال الاحتفال بتتويج الأحمر بلقب كأس السوبر المصري بالإمارات.

وحصد الأهلي، لقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي.

ربيعة: شيكابالا شخصية محترمة

قال ربيعة في حديثه عبر قناة النادي الأهلي: "شيكابالا شخصية محترمة للغاية وأول من استقبلني في البرتغال عندما كنت ألعب في نادي سبورتنج لشبونة".

وأضاف: “من الممكن أن يكون شيكابالا فهم احتفالي مع جماهير الأهلي بشكل مبالغ فيه، ومن الوارد أنه شعر بالغيرة على فريقه وهذا حقه”.

وواصل: “لم أتحدث معه بأي كلام ممكن، كنت أشجع الجماهير فقط، وفي أول مباراة لي معه لن تحدث أي مشكلة”.