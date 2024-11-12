رامي ربيعة يحكي معاناته مع موسيماني في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - سرد رامي ربيعة مدافع الأهلي، كواليس معاناته خلال فترة تواجد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع القلعة الحمراء.

ربيعة: نفسيتي تأثرت كثيرًا مع موسيماني

قال ربيعة في حديثه عبر قناة الأهلي: “فور وصول موسيماني لتدريب الفريق تم استبعادي من التشكيل لوقت طويل”.

وتابع: "مهما كنت أتدرب بشكل جيد كان بيتسو موسيماني يقوم باستبعادي من التقسيمة وأشارك حال معاناة أي لاعب من الإرهاق وهنا تأثرت نفسيتي".

وأردف ربيعة: “ومع كولر في مباراة الزمالك ضربت الغيابات خط الدفاع ولم يبقَ سواي، فلم أجد حتى مدافع آخر يلعب بجانبي، فقال لي كولر: تحدث مع خالد عبد الفتاح لأنه سيلعب بجوارك في مركز قلب الدفاع وهذه كانت مباراته الأولى”.

وأكمل قائلًا: “موسيماني كان يحملني بشكل دائم مسؤولية أي أخطاء في أي مباراة أشارك فيها، وسعدتُ بخبر رحيله عن الفريق”.