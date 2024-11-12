نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل بالأسماء.. قائمة هاني أبو ريدة كاملة في انتخابات اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قائمة هاني أبو ريدة المنتظر تقديم أوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة المصري.

قائمة هاني أبو ريدة المحتملة لانتخابات اتحاد الكرة

قال شوبير عبر برنامجه على قناة الأهلي: “حتى هذه اللحظة لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه للانتخابات لليوم الثاني على التوالي، ولكن القائمة الأجهز والمؤكدة هي الخاصة بالمهندس هاني أبو ريدة والتي ستظهر للجميع يوم الأربعاء عندما يتوجه محامي موّكل من المرشحين للتقدم بالأوراق المطلوبة للانتخابات”.

وتابع: “قائمة هاني أبو ريدة جاهزة ويتم وضع الرتوش الأخيرة حاليًا قبل التقدم للانتخابات بشكل رسمي”.

وأضاف: “قائمة هاني أبو ريدة تضم طارق محمد أبو العنين وأحمد حلمي الشريف ومصطفى أبو زهرة وإيناس مظهر”.

وأكمل شوبير قائلًا: “أحمد دياب مرشح بشكل قوي لشغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ضمن قائمة المهندس هاني أبو ريدة”.