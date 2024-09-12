نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من طارق محمد بعد انضمامه إلى مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر طارق محمد مدافع فريق سبورتنج السابق، عن سعادته عقب انضمامه لصفوف فريق مودرن سبورت ضمن خطة التطوير ودعم الفريق بعناصر مميزة من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

طارق محمد: أسعى لتحقيق نجاحات وإنجازات مع مودرن سبورت

قال طارق خلال تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي: "كنت أحلم باللعب بالدوري الممتاز والحمد لله الخطوة تحققت بإنضمامي لفريق مودرن سبورت".

وأضاف الوافد الجديد لصفوف فريقنا: "أسعى لتحقيق نجاحات وإنجازات مع مودرن سبورت والمشاركة معه في البطولات الإفريقية".

وأتم كلماته متمنيًا تمثيل منتخب مصر والتواجد بين صفوف الفراعنة بمونديال 2026.

وتألق المساك طارق محمد صاحب ال٢٤ عاما بقميص فريق سبورتنج الموسم الماضي حيث يمتاز اللاعب بالقوة الدفاعية والصلابة.