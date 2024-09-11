نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يصل للقاهرة بعد الفوز على بوتسوانا برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى القاهرة قادمة من بتسوانا وذلك بعد نهاية اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأمس الثلاثاء.



وحقق منتخب مصر الانتصار على نظيره بتسوانا برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولةالثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

حسام حسن بالعلامة الكاملة

وتصدر منتخب مصر المجموعة التي تضم كلا من بوتسوانا وموريتانيا وكاب فيردي بعد تحقيق فوز الأمس وتحقيق الفوز على كاب فيردي، بثلاثية نظيفة في المباراة الماضية التي أقيمت باستاد القاهرة.

وترأس إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر في بتسوانا.

ويواجه منتخب مصر نظيره المنتخب الموريتاني في السابع من شهر أكتوبر القادم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات الأمم الافريقية.

