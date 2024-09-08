نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفاء خاص بنجوم ألمانيا المعتزلين في أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المدير الرياضي للمنتخب الألماني، رودي فولر، اليوم الأحد، إن حفل وداع رسمي للرباعي مانويل نوير، وتوني كروس، وتوماس مولر، وإلكاي غوندوغان سيقام خلال إحدى مباراتي الفريق المتبقيتين على ملعبه خلال العام الحالي.

احتفاء خاص بنجوم ألمانيا المعتزلين في أكتوبر

وقال فولر لصحيفة (بيلد أم سونتاج) الألمانية، اليوم الأحد، "سنقدم للاعبينا وداعًا لائقًا في إحدى مباراتينا القادمتين على أرضنا وسوف نمنحهم أجواء لطيفة ومناسبة".



وأعلن نوير وكروس ومولر وغوندوغان، الذين يعتبرون من ضمن أساطير كرة القدم الألمانية، اعتزالهم اللعب الدولي بعد مشاركتهم مع منتخب (الماكينات) في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي استضافتها ألمانيا هذا الصيف.

وذكرت تقارير إخبارية أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يخطط لإقامة حفل وداع في مباراة الفريق ضد ضيفه منتخب هولندا يوم 14 أكتوبر ( تشرين الأول) المقبل، على ملعب (أليانز أرينا) بمدينة ميونخ.

من ناحية أخرى، يخطط فولر لترك منصبه بعد نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وصرح فولر: "بالنسبة لي، بالطبع، عام 2026 هو النهاية، كنت أرغب في الانتهاء الآن".

وكان فولر قرر تمديد عقده قبل أمم أوروبا ليكون رفقة مدرب منتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، الذي مدد عقده أيضًا حتى بعد مونديال 2026.

يشار إلى أنه تم تعيين فولر مديرًا رياضيًا لمنتخب ألمانيا بعد وداع الفريق المبكر من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.