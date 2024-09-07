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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي في التوصل إلي اتفاق مع المهاجم السنغالي بابا بادجي، لاعب المغرب التطواني السابق، للانضمام إلي صفوف الفريق البورسعيدي لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

المصري يتعاقد مع المهاجم السنغالي بابا بادجي لمدة موسمين

وأكد مصدر داخل النادي المصري أن تم الاتفاق بعد مفاوضات ناجحة بين إدارة النادي واللاعب، حيث سيمتد عقده لمدة موسمين، مع إمكانية تمديده لموسم ثالث بناءً على رغبة النادي.

وأوضح المصدر داخل أن بابا بادجي قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، مما فتح الطريق أمام الإعلان الرسمي عن الصفقة حيث تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة النادي لتقوية صفوفه استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة بقوة على البطولات المحلية.

أوضح كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري في تصريحات صحفية بأن التعاقد مع اللاعب السنغالي جاء بعد دراسة وافية لإمكاناته، مؤكدًا أن بابا بادجي سيمثل إضافة قوية للفريق. كما أشار إلى أن اللاعب أبدى رغبة كبيرة في الانضمام إلى النادي المصري والمساهمة في تحقيق أهدافه.

