نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: الأبيض سيكون بشكل جديد في الموسم المقبل بعد الصفقات القوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد كمال، لاعب الزمالك السابق، بالصفقات التي أبرمها مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن.

وقال كمال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك سيدخل الموسم الجديد بشكل مختلف بعد الصفقات التي أبرمها حتى الآن والمغربي محمود بنتايك إضافة للجبهة اليسرى، إلى جانب الفلسطيني عمر فرج فهو لاعب من العيار الثقيل".

وأضاف: "عمر فرج يمتلك العديد من المميزات أما سنه فهو 22 عاما ولديها مقومات المهاجم القوي، والفريق سيكون بشكل أخر في الموسم الجديد".

