نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات الملتقى 18 لشباب "أهل مصر" بأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، الاثنين، أولى فعاليات الملتقى الثقافي الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وذلك حتى نهاية سبتمبر الحالي.

شهد الفعاليات يوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أحمد يسري، مدير عام الشباب والعمال والمشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر للشباب، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

في كلمته نقل مدير عام ثقافة الشباب والعمال، تحيات وزير الثقافة ونائب رئيس الهيئة للحضور، موجها لهما الشكر لدعمهما الكامل للمشروع.

كما وجه التحية لجميع القائمين على الملتقى، مشيرا أن الأسبوع سيشهد مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة، مما يجعله فرصة جيدة للشباب، لنقل ما تعلموه من خبرات إلى زملائهم عقب العودة إلى محافظاتهم.

بداية جديدة لبناء الإنسان

وأعرب مدير عام فرع ثقافة أسوان، عن سعادته لاستضافة الملتقى المقام بالتزامن مع انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، للتأكيد على الهدف منه وهو دمج الثقافات بين أبناء المناطق الحدودية، وتعزيز الهوية من خلال الورش الفنية والحرفية التراثية، وكذلك التعريف بالنشأة التاريخية للمحافظة من خلال الزيارات الميدانية لأشهر المعالم السياحية.

أعقب ذلك فقرة للتعريف بالورش الفنية والحرفية المقرر إقامتها بدءا من اليوم الثلاثاء، وعرفت مها محب المتدربين بأهداف ورشة الديكوباج، وكيفية الاستفادة منه في التصميم.

وأوضح نادر حسن استخدام الريزن لعمل تصميمات دي كورية، وعرف أيمن السعدني أهداف ورشة الأركت وكيفية استخدامه لعمل أشكال الفنية بطريقة مبسطة.

وبدوره تناول يوسف جلال أهداف ورشة الطرق على النحاس، وقدم الفنان جلال عبد الخالق فكرة عن ورشة النحت على الصدف.

وعرف عماد إبراهيم أهداف ورشة الخيامية، التي تتناول تاريخ هذا الفن بجانب عدة تدريبات عملية بتقنيات متنوعة.

وأوضحت نسرين مجدي مدربة ورشة الحلي، الأدوات المستخدمة لعمل مشغولات يدوية بتكلفة قليلة.

كما تحدثت المدربة إيمان محمود تفصيليا ورشة الجلود.

ورش فنية

من ناحية أخرى قدمت يارا البحيري نبذة عن ورشة الرسوم المتحركة، وعرف المدرب أحمد الغول الشباب بأساسيات ورشة المسرح، وأوضح د. محمد إسماعيل أهداف ورشة التصوير الفوتوغرافي، فيما تناولت الكاتبة عزة رياض الهدف من ورشة الكتابة الأدبية ودورها في تنمية الأفكار الإبداعية لدى الشباب في مجالي الكتابة الشعرية والقصصي، كما أبدت الكاتبة أنس الوجود رضوان سعادتها بالمشاركة في اللقاء، وأشادت بفكرة الملتقى والحرص على دمج الشباب من مختلف المحافظات الحدودية، وحرصت على توجيه كلمتها إلى المتدربين قائلة: ستظل مصر مبدعة بشبابها وعليكم اختيار ما ترونه مناسبا من الورش وترويج نتاجها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية

"الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية" تقيمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان.

ويستضيف الملتقى 130 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الستة شمال سيناء جنوب سيناء البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، الوادي الجديد، مطروح، والمحافظة المضيفة، بالإضافة إلى شباب حي الأسمرات بالقاهرة.

ويشهد الملتقى عدة لقاءات تثقيفية، ودوري ثقافي، وآخر رياضي، بجانب تنظيم مجموعة من الجولات الحرة والزيارات الميدانية لأشهر الأماكن السياحية بأسوان منها معبد فيلة، حديقة النباتات، جزيرة غرب سهيل، والسد العالي".

مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.