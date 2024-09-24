نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "MAFI" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز الابتكار في الصناعة الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار في القطاع الزراعي، وقعت شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار عمل شامل للتعاون بين الطرفين في مجالات متعددة، تسعى لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تحسين العمليات الزراعية، وكذلك التصنيع الزراعي.

ومن المخطط أن تقوم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية بتصدير 100% من انتاجها، بما يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة، نظرًا لأنها تستهدف الأسواق الأمريكية واليابانية والأوروبية، فضلاَ عن الأسواق الخليجية.

ومن بين مجالات التعاون بين شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ستساعد الأكاديمية في توظيف فريق الذكاء الاصطناعي في الشركة، لضمان اختيار أفضل الكفاءات القادرة على قيادة التغيير في هذا المجال الحيوي، لتصبح شركة MAFI أول شركة في مصر توظف فريق كامل للذكاء الاصطناعي.

ويشمل التعاون أيضًا تصميم روبوتات أولية للاستخدام في عمليات شركة MAFI، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية ومراقبة الجودة في مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من المواد الخام وحتى المنتج النهائي. كما ستقدم الأكاديمية برامج تدريبية متقدمة لموظفي MAFI في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير مهاراتهم وتطبيق أحدث التقنيات في صناعة الأغذية الزراعية.

ومن أبرز بنود البروتوكول هو إنشاء أول مركز للتميز في إدارة سلاسل الإمداد والصناعة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مصر والشرق الأوسط.

المركز يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في إدارة سلاسل الإمداد الصناعية، كما سيتم تنظيم منتدى سنوي لمناقشة أحدث الابتكارات في هذا المجال.

وفي إطار التزام الطرفين بتشجيع الابتكار بين الشباب، تم الاتفاق على إطلاق أول مسابقة "NextGen AI Arabia" للشباب العربي المبتكر في مجال حلول الذكاء الاصطناعي.

المسابقة تهدف إلى تشجيع طلاب المدارس والجامعات على تطوير حلول مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة، وستكون شركة MAFI الراعي الرسمي لهذه المسابقة.

يأتي هذا البروتوكول ليؤكد على التزام شركة MAFI بدورها الريادي في تطوير القطاع الزراعي والصناعة الزراعية من خلال تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، التي ستوفر الدعم الفني اللازم لضمان نجاح هذه الشراكة. سيتم تنفيذ هذا البروتوكول على مدار ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديده لمواصلة التعاون في مشاريع البحث والتطوير المشتركة، التي تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في تكنولوجيا الأغذية الزراعية.