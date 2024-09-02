نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي، حيث تشهد البطولة هذا الموسم مباريات قوية للغاية، خاصة في ظل تقارب مستويات الأندية.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد مرور ثلاث جولات برصيد 9 نقاط، ويأتي فريق اولمبيك مارسيليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد مرور ثلاث جولات

1- ماسون جرينوود - 5 أهداف

2- برادلي باركولا - 4 أهداف

ويأتي بعد ذلك 11 لاعب قد سجلوا هدفين في المسابقة حتى الآن، ويأتي على رأسهم كولو مواني مهاجم باريس سان جيرمان، ولويس هنريكي لاعب أولمبيك مارسيليا

