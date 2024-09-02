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أحمد جودة - القاهرة - قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن "فوز فريقه 3-1 على مضيفه ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الأحد كان اختبارًا جيدًا قبل بطولة دوري أبطال أوروبا التي سيشارك فيها ليل أيضًا وتبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

منحت أهداف فيتينيا وبرادلي باركولا وراندال كولو-مواني حامل لقب الدوري الفرنسي فوزه الثالث في ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم ضد ليل العنيد.



ومع ذلك فإن الفريق يتطلع بالفعل إلى مباراته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا يوم 18 سبتمبر ضد جيرونا الإسباني.

لويس إنريكي: فوز سان جيرمان بروفة لـ "دوري الأبطال"





ويلعب ليل ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي قبل يوم واحد في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2021-2022 بعدما ضمن مكانه في المسابقة عبر الأدوار التمهيدية الشهر الماضي.



وأبلغ إنريكي الصحافيين "كانت مباراة خارج الأرض ضد فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا وخاض بالفعل عدة مباريات ولديه إيقاع مختلف تمامًا عنا.



"كان اختبارًا جيدًا للغاية، كانت مباراة في دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا. أنا سعيد جدًا بأداء الفريق".



باريس سان جيرمان وليل من بين الأندية التي تستعد لنظام جديد في دوري أبطال أوروبا يشارك فيه 36 فريقًا تلعب ثماني مباريات في الدور الأول أو مرحلة الدوري.



وسيخوض فريق المدرب لويس إنريكي اختبارًا جديدًا في الدوري الفرنسي بعد فترة التوقف الدولي عندما يستضيف بريست، الذي يلعب أيضًا في دوري الأبطال، قبل أربعة أيام من بداية سعيه مرة أخرى للفوز بلقب أوروبي طال انتظاره.



وقال المدرب الإسباني "ستكون هناك مباراة ضد بريست بعد فترة التوقف ولن يكون لها أي علاقة بدوري الأبطال والنظام الجديد. لا أستطيع أن أعرف كيف سيكون الأمر.



"يظهر فريقي علامات الثقة لكن ما زال العديد من اللاعبين يفتقرون إلى الجاهزية البدنية الكاملة. دوري أبطال أوروبا مختلف تمامًا ومليء بالأشياء الجديدة".

