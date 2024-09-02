موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بريست بالجولة 4 في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الفرنسية عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست وذلك ضمن منافسات الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.



موقف باريس سان جيرمان وستاد بريست في جدول الدوري الفرنسي



احتل باريس سان جيرمان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 76 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 10 مباراة وخسر مبارتين.



في حين احتل ستاد بريست المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي برصيد 61 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 7 مباريات.



وسحق ستاد بريست نظيره سانت اتيان برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي بينما يترقب باريس سان جيرمان الفوز على ليل في نفس الجولة.



يحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس برصيد 6 نقاط في جدول الدوري الفرنسي بينما يحتل ستاد بريست المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.



موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست في الدوري الفرنسي



من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 على ملعب حديقة الأمراء وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.