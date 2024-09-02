نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد جنوي بالجولة 4 في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباراة روما وجنوى وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



موقف روما وجنوى في جدول الدوري الإيطالي



احتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 63 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة.



في حين احتل جنوى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 13 مباراة.



موعد مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي



من المقرر أن تقام مباراة روما وجنوى يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 على إستاد لوبجي فيراريس معقل جنوى وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وخسر جنوى من هيلاس فيرونا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من الكالتشيو بينما ينتظر روما مواجهته مع يوفنتوس في نفس الجولة.

يحتل روما المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل جنوى المركز السابع برصيد من 4 نقاط.