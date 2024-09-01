نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد ونهاية الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت قبل قليل مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، حيث تمكن فريق ليفربول من تحقيق انتصار كبير على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل.

كما شهدت الجولة فوز مانشستر سيتي على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تعادل آرسنال مع برايتون بهدف لكل منهما. وفي مباريات أخرى، تعادل تشيلسي مع كريستال بالاس بنفس النتيجة، في حين تعرض توتنهام لهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي: 9 نقاط

ليفربول: 9 نقاط

برايتون: 7 نقاط

آرسنال: 7 نقاط

نيوكاسل يونايتد: 7 نقاط

برينتفورد: 6 نقاط

أستون فيلا: 6 نقاط

بورنموث: 5 نقاط

نوتينجهام فورست: 5 نقاط

توتنهام: 4 نقاط

تشيلسي: 4 نقاط

فولهام: 4 نقاط

وست هام: 3 نقاط

مانشستر يونايتد: 3 نقاط

ليستر سيتي: نقطة واحدة

كريستال بالاس: نقطة واحدة

إيبسويتش تاون: نقطة واحدة

ولفرهامبتون: نقطة واحدة

ساوثهامبتون: دون نقاط

إيفرتون: دون نقاط