عاجل.. مصدر داخل الأهلي يؤكد عدم قيد الصفقة الجديدة في القائمة الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف عمر الساعي المنضم حديثًا من الإسماعيلي، من القيد في القائمة المحلية والإفريقية استعدادًا للموسم المقبل.

الأهلي يوضح موقف عمر الساعي

قال المصدر في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الرياضي"، أن الساعي لم يتم قيده في القائمة الإفريقية، وسيتواجد في القائمة المحلية بصورة طبيعية.

وأضاف، أن اللاعب سيتم قيده في القائمة المحلية تحت السن بجانب مصطفى مخلوف وكريم الدبيس إضافة للاعبين من ناشئي القلعة الحمراء.

وتعاقد مع عمر الساعي قادمًا من الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم وسط الفريق الأول لكرة القدم وذالك في الموسم القادم.