الرياضة

تعرف على مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين

أقيم اليوم  الأحد، قرعة دوري المحترفين، موسم 2025/2024 في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت مباريات نادي السكة الحديد بدوري القسم الثاني «أ» كالتالي:

الجولة الأولى: السكة الحديد ضد  اسوان

الجولة الثانية:   المنصورة ضد السكة الحديد

الجولة الثالثة: السكة الحديد ضد  راية

الجولة الرابعة: وادي دجلة ضد السكة الحديد

الجولة الخامسة: السكة الحديد ضد  طنطا

الجولة السادسة:  لافيينا ضد السكة الحديد

الجولة السابعة: السكة الحديد ضد ابو قير

الجولة الثامنة:  بروكسي ضدالسكة الحديد

الجولة التاسعة:  كهرباء الإسماعيلية ضد السكة الحديد

الجولة العاشرة: السكة الحديد ضد  الترسانة

الجولة الحادية عشرة:   القناة ضد السكة الحديد

الجولة الثانية عشرة: السكة الحديد ضد الداخلية

الجولة الثالثة عشر: سبورتنج  ضد السكة الحديد

الجولة الرابعة عشر: السكة الحديد ضد المصرية للاتصالات

الجولة الخامسة عشر:  بترول اسيوط ضد السكة الحديد

الجولة السادسة عشر: السكة الحديد ضد  بلدية المحلة

الجولة السابعة عشر: المقاولون العرب ضد السكة الحديد

الجولة الثامنة عشر: السكة الحديد ضد  منتخب السويس

الجولة التاسعة عشر:  ديروط ضد السكة الحديد

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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