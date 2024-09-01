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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على مباريات نادي السكة الحديد بدوري المحترفين

أقيم اليوم الأحد، قرعة دوري المحترفين، موسم 2025/2024 في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت مباريات نادي السكة الحديد بدوري القسم الثاني «أ» كالتالي:

الجولة الأولى: السكة الحديد ضد اسوان

الجولة الثانية: المنصورة ضد السكة الحديد

الجولة الثالثة: السكة الحديد ضد راية

الجولة الرابعة: وادي دجلة ضد السكة الحديد

الجولة الخامسة: السكة الحديد ضد طنطا

الجولة السادسة: لافيينا ضد السكة الحديد

الجولة السابعة: السكة الحديد ضد ابو قير

الجولة الثامنة: بروكسي ضدالسكة الحديد

الجولة التاسعة: كهرباء الإسماعيلية ضد السكة الحديد

الجولة العاشرة: السكة الحديد ضد الترسانة

الجولة الحادية عشرة: القناة ضد السكة الحديد

الجولة الثانية عشرة: السكة الحديد ضد الداخلية

الجولة الثالثة عشر: سبورتنج ضد السكة الحديد

الجولة الرابعة عشر: السكة الحديد ضد المصرية للاتصالات

الجولة الخامسة عشر: بترول اسيوط ضد السكة الحديد

الجولة السادسة عشر: السكة الحديد ضد بلدية المحلة

الجولة السابعة عشر: المقاولون العرب ضد السكة الحديد

الجولة الثامنة عشر: السكة الحديد ضد منتخب السويس

الجولة التاسعة عشر: ديروط ضد السكة الحديد