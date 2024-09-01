نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة كريستال بالاس اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق تشيلسي، منافسه فريق كريستال بالاس، اليوم الأحد 1 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق تشيلسي بقيادة مدربه إنزو ماريسكا لتحقيق نتائج جيدة، من أجل المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم الجديد.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو - كولويل - فوفانا - كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو - إنزو فيرنانديز - بالمر.

خط الهجوم: مادويكي - جاكسون - نيتو.

ونجح فريق تشيلسي في التأهل للدور القادم من بطولة الدوري الأوروبي، وذلك على حساب فريق سيرفيت.

ويسعى تشيلسي لاستغلال الحالة المعنوية التي يعيشها الفريق بالفوز في الجولة الماضية على فريق نادي وولفرهامبتون بستة أهداف مقابل هدفين بينما يسعى كريستال بالاس للانتفاضة وتحقيق الفوز الأول لهم في البريميرليج.