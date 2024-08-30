نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك للدفاع عن لقبه الإفريقي بمواجهة الشرطة الكيني وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وضمن الشرطة الكيني التأهل لهذا الدور بعد التفوق على نظيره البن الأثيوبي بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما على الجانب الاخر يشارك الزمالك بداية من دور 32 بقرار من الكاف والذي أعفى كلا من الأهلي والزمالك من خوض الأدوار التمهيدية.

موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني

يستقل الشرطة الكيني الزمالك الثالث عشر من سبتمبر المقبل ذهابا خارج القاهرة بينما يحل الشرطة ضيفا على الزمالك بتاريخ 20 من شهر سبتمبر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في مصر والشرق الأوسط.