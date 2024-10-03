نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة عقب التعادل أمام بورتو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره بورتو إيجابيا، بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة عقب التعادل أمام بورتو

ومن المنتظر أن يواجه مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ يوم 6 أكتوبر الجاري الموافق الأحد المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

