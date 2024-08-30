نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل قطر الرسمي لمواجهة الدحيل في كأس مصر.. استبعاد أحمد عبد القادر! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق قطر مباراة مهمة ضد الدحيل مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس قطر. تُقام المباراة على أرضية ملعب استاد الغرافة، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السعودية، وقطر.

التشكيل الرسمي لفريق قطر أمام الدحيل

حراسة المرمى: ساطع العباسي.

خط الدفاع: علي مال الله، عبد الله المفتاح، إبراهيم ماجد، محمد زيدان.

خط الوسط: معتز ماجد، عبد الرحمن الكربي، دياب هارون، يوسف علي.

خط الهجوم: علي الجيلي، سيباستيان سوريا.

بدلاء قطر أمام الدحيل اليوم: معتصم ماجد - يوسف عبد الهادي - خالد محمودي - ناصر بير - راؤول ساندا - عبد الرحمن محسن - عيسى أحمد - علي بوجلوف - كارلوس فينيسوس.

استبعاد أحمد عبد القادر

شهد تشكيل فريق قطر استبعاد اللاعب أحمد عبد القادر من القائمة، رغم مشاركته في المباراة السابقة أمام الشمال، والتي كانت أول ظهور له بعد انتقاله من الأهلي. وكان عبد القادر قد سجل هدفه الأول لصالح فريق قطر في الدقيقة 48 خلال الجولة الثانية من الدوري القطري، في مباراته ضد الشمال.

يُذكر أن أحمد عبد القادر انضم إلى صفوف فريق قطر القطري قادمًا من الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 500 ألف دولار.