نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع بعد الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لبداية موسم قوي والذي يفتتحه بمواجهة في دوري الأبطال الافريقي أمام جورماهيا ومرورا بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك.

و يواصل النادي الاهلي ترتيب أوضاع الفريق وعقد عدة صفقات جديدة والتي وصلت لثلاث صفقات حتى الان.

وتعاقد الأهلي مع يوسف أيمن ويحيي عطية الله وأخيرا أشرف داري، وعلى الجانب الاخر رحل كلا من محمد عبد المنعم ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج، أحمد عبد القادر وأخيرا انتوني موديست.

تشكيل الأهلي الموسم الجديد

حراسة المرمى:

محمد الشناوي بجانب مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع:

من المتوقع اعتماد على الوافدين الجديدين يوسف أيمن واشرف داري مع تواجد ياسر إبراهيم ورامي ربيعة

وفي الجبهة اليمنى، سيكون محمد هاني الخيار الأساسي، مدعومًا بعمر كمال وأكرم توفيق ، بينما سيشغل يحيى عطية الله وعلي معلول الجبهة اليسرى.

خط الوسط:

حتى الان يتواجد كلا من مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا أيضًا. في الأدوار الهجومية، سيظل محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم:-

يتميز خط الهجوم الأهلي والذي يتكون من حسين الشحات ورضا سليم إلى بيرسي تاو ووسام أبو علي ومحمود كهرباء، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر الذي يمكنه اللعب في عدة مراكز هجومية