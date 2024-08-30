نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من الأهلي بشأن عرض نيوم السعودي لضم بيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر من داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تلقي مجلس الإدارة عرضًا من فريق نيوم السعودي لضم بيرسي تاو الجناح الأيمن للفريق الأحمر.

حقيقة عرض نيوم لضم تاو

وأكد المصدر أن النادي لم يتلقَ أي عرض رسمي من نيوم السعودي بخصوص بيرسي تاو، وأن التقارير الصحفية التي تتحدث عن هذا العرض غير صحيحة.

كما أشار المصدر إلى أن بيرسي تاو، الذي انضم إلى الأهلي قادمًا من برايتون في صيف 2021 وينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، يقترب من الاستمرار مع النادي في الموسم الجديد، نظرًا لعدم وجود عروض رسمية مقدمة له حتى الآن.

وخلال فترة تواجده مع الأهلي، شارك بيرسي تاو في 109 مباراة، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 13. وقد حقق مع الأهلي العديد من البطولات، بما في ذلك الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري ثلاث مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وكأس السوبر الإفريقي مرة واحدة.