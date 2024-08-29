انت الأن تتابع خبر الأهلي السعودي يقترب من ضم نجم برازيلي: جميع التفاصيل حول الصفقة المرتقبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خضم المنافسة الشديدة في دوري روشن السعودي، يواصل النادي الأهلي سعيه لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بهدف العودة إلى منصات التتويج. وفي الوقت الذي يبحث فيه الفريق عن مهاجم أجنبي جديد، أثارت متابعة النجم البرازيلي فيتينهو لحساب الأهلي على إنستجرام اهتمام الجماهير والمراقبين.

هذا يأتي بعد هزيمة الأهلي المفاجئة أمام الفتح في الجولة الثانية من الدوري، مما يزيد من إلحاح النادي في إتمام صفقاته قبل إغلاق سوق الانتقالات.

الأهلي السعودي يقترب من ضم نجم برازيلي