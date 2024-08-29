نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يقود تشكيل الخليج أمام الشباب في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جورجوس دونيس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الشباب بعد قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الخليج والشباب

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والشباب مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الخليج أمام الشباب

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: محمد خبراني، عبدالله الفهد، منصور حمزي، خالد السميري.

خط الوسط: سعيد حمسل، بيدرو ريبوتشو، فابيو.

خط الهجوم: محمد شريف، صالح أبو الشامات، خالد ناري.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والشباب

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.