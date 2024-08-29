نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل محمد عبدالمنعم.. أبرز 10 لاعبين مصريين خاضوا تجربة الاحتراف في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نيس الفرنسي اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع محمد عبدالمنعم مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي لتدعيم دفاعات الفريق بالموسم الحالي 2024 – 2025.

أبرز 10 لاعبين مصريين خاضوا تجربة الاحتراف في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم ليس أول لاعب مصري يخوض تجربة الاحتراف بالدوري الفرنسي، فقد سبقه عدة لاعبين مصريين خاضوا تجارب احترافية مع الأندية الفرنسية منهم من حالفهم النجاح وتمكنوا من ترك بصمات واضحة هناك، وغيرهم عادوا سريعًا للدوري المصري.

إسماعيل رأفت

من أوائل اللاعبين المصريين الذين احترفوا بالدوري الفرنسي، حيث انضم لصفوف نادي ريد ستار الفرنسي عام 1934 ومنه انتقل لنادي سوشو في عام 1937 قبل انضمامه لصفوف نادي ست الفرنسي ولكنه لم يكمل رحلته الاحترافية بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية وعاد لمصر مجددًا.

مظهر عبدالرحمن

انضم مظهر عبدالرحمن لصفوف نادي موناكو عام 2002 ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل كامل ولعب 6 مباريات فقط ولم يسجل أهداف وتم اعارته لنادي شاتورو الفرنسي وخاض معه 10 مباريات وسجل 3 أهداف.

حسني عبد ربه

حسني عبد ربه، لاعب وسط منتخب مصر والنادي الإسماعيلي السابق، خاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري الفرنسي خلال موسم 2005-2006، حيث انضم إلى نادي ستراسبورغ على سبيل الإعارة وخاض معه 26 مباراة وسجل هدف وصنع آخر قبل عودته إلى قلعة الدراويش مجددًا.

ميدو

أحمد حسام "ميدو" كان له تجربة احترافية بارزة في الدوري الفرنسي. حيث انضم في موسم 2003-2004، إلى نادي مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك. وقدم أداءً مميزًا خلال فترة إعارته، حيث خاض 34 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 7.

أحمد أبو مسلم

خاض أبو مسلم تجربتين احترافيتين في فرنسا حيث انضم لصفوف نادي ستراسبورج عام 2006 ولعب معه 33 مباراة وأرسل تمريرة حاسمة واحدة، وفي 2009 انتقل لصفوف نادي أجاكسيو ولعب معه 13 مباراة وصنع هدف وحيد أيضًا.

دودو الجباس

انضم دودو الجباس لصفوف نادي أرل أفينون الفرنسي عام 2014 لكنه لم يحقق معه أي نجاح يذكر ورحل عن صفوف الفريق سريعا وعاد إلى مصر حيث انضم لصفوف نادي وادي دجلة.

كريم حافظ

انضم لصفوف نادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة موسم 2016 – 2017 وشارك في 47 مباراة مع الفريق وسجل هدفين وأرسل 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

أحمد سمير فرج

انتقل لصفوف نادي سوشو الفرنسي موسم 2003 – 2004 قادمًا من شباب النادي الأهلي قبل عودته معارًا لصفوف الأهلي ثم انضم للفريق الفرنسي وشارك مع الفريق الرديف ولكنه لم يحقق النجاح المنتظر ليعود بعدها للدوري المصري عبر بوابة الإسماعيلي.

عبدالله ياسين

من اللاعبين المصريين الذين احترفوا بالدوري الفرنسي أيضًا عبدالله ياسين حيث لعب في صفوف فريق الشباب بنادي باريس سان جيرمان قبل تصعيده لفريق الرديف والذي خاض معه 53 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع هدف وحيد قبل عودته لمصر وانضمامه لصفوف نادي المقاولون العرب.

مصطفى محمد

انضم مهاجم منتخب مصر لصفوف نادي نانت الفرنسي في صيف 2022 ولعب معه 82 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 7 آخرين ولا يزال يواصل رحلة تألقه مع الفريق الفرنسي حتى الآن.