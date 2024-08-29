نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر المقبلة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موعدًا ناريًا مع نظيره الأهلي يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويحتضن ملعب "الأول بارك"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي النصر والأهلي يوم السبت 13-9-2024، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة النصر ضد الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الأهلي يوم السبت 13-9-2024، عبر شبكة قنوات SSC، السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD.