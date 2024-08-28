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أحمد جودة - القاهرة - اجتاز الدولي المغربي أشرف داري الفحوصات الطبية التي خضع لها منذ قليل بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة تمهيدًا لإعلان التعاقد معه لاعبًا في النادي الأهلي.

أشرف داري يجتاز الفحوصات الطبية قبل إتمام انتقاله للأهلي

وكان اللاعب المغربي قد وصل القاهرة صباح اليوم الأربعاء قادمًا من فرنسا لإتمام صفقة انتقاله للنادي الأهلي قادمًا من نادي بريست.

واصطحب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي اللاعب عقب وصوله مطار القاهرة، ليلتقي بالدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر والذي تواجد معه أثناء توقيع الكشف الطبي عليه.



واتفق النادي الأهلي مع النادي الفرنسي في وقت سابق على ضم داري إلى القلعة الحمراء مقابل مليون و٩٠٠ ألف دولار يقوم الأهلي بسداد قيمة الصفقة على دفعتين.



أشرف داري سيكون ثالث الصفقات التي يُبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله.