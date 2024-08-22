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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لنادي قطر، تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة الشمال، والمقرر إقامتها مساء اليوم، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر.

أحمد عبدالقادر أساسيًا في تشكيل نادي قطر أمام الشمال في دوري نجوم قطر

وتنطلق مباراة قطر الذي يتواجد به أحمد عبد القادر، المنضم حديثًا لصفوفه منذ أيام، قادما من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمي: معتصم ماجد

خط الدفاع: ناصر بير، بدر بانون، خافيير زانيتي، خالد محمودي.

خط الوسط: راؤؤل ساندا، كارلوس فينيسيوس، احمد عبد القادر، جاسم الجلابي.

خط الهجوم: محمد التعبوني، مالينجو.