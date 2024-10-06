نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| غدًا بدء تصوير مسلسل "فات الميعاد" للمخرج سعد هنداوي والعرض في ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد أبو داوود أنه سيبدأ غدًا تصوير مسلسل جديد يحمل اسم “فات الميعاد” للمخرج سعد هنداوي، ومن المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون.

وأعلن في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أن مسلسل "فات الميعاد" مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي ومن المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل، رافضًا الكشف باقي تفاصيل العمل في الوقت الحالي.

أحداث مسلسل الوصفة السحرية





وعرض مؤخرًا للفنان محمد أبو داوود مسلسل "الوصفة السحرية" وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويعرض المسلسل على قناة DMC وحقق نجاحا كبيرا.