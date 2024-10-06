الطيران الروسي يدمر معبرا للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول في خاركوف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، تدمير معبر للمسلحين الأوكرانيين عبر نهر أوسكول بالقرب من بلدة جوروخوفاتكا في مقاطعة خاركيف.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أن القوات الجوية الروسية دمرت بقنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط، معبرا للقوات المسلحة الأوكرانية عبر نهر أوسكول في منطقة جوروخوفاتكا بمقاطعة خاركوف.

وأشارت إلى أنه ردا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، يستهدف الجيش الروسي بإنتظام مواقع الأفراد والمعدات والمرتزقة، فضلا عن البنية التحتية من منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والسيطرة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.