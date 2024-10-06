قناة dmc تعرض كواليس صباح يوم السادس من أكتوبر.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 06:34 مساءً - عرضت قناة dmc، كواليس صباح يوم 6 أكتوبربعنوان "هدوء يسبق العاصفة والعزيمة بتجهز للعبور".

وذكرت القناة أن "يوم كيبور" مواعيد الغفران وهو أكتر يوم مقدس فى السنة العبرية وهو اليوم العاشر فى العقيدة اليهودية وفيه محرم على اليهود الإنشغال باى عمل دنيوى، يتفرغون فيه للصيام والعبادة لمدة 25 ساعة تبدأ من غروب اليوم التاسع وتنتهى يوم العاشر من شهر تشاية حسب التقويم العبرى.ولفتت القناة إلى أنه يوم السادس من أكتوبر صباحا عقد الموساد اجتماعا طارئا لمناقشة احتمالية قيام الحرب، ووصلوا لنتيجة أن الحرب مستبعدة، وفى 6 أكتوبر 1973 العاشر من رمضان والدنيا صيام الساعة 2 الظهر، حدثت حركة على الجبهة المصرية غرب القنال.

تابعت، الحرب قامت الساعة 2 الظهر وكانت الخطة بتوجيه ضربة جوية شاملة مركزة ضربت حوالى 64 هدف للعدو فى عمق سيناء، ما بين قيادة وتجميع احتياطى.