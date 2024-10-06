رئيس وزراء الاحتلال: نعمل على تفكيك البنية التحتية لحزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 06:33 مساءً - قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تلقت ضربة قوية قبل عام وعملت خلال السنة الماضية على تغيير الواقع.

وأضاف نتنياهو: نعمل على تفكيك البنية التحتية التي أنشأها حزب الله لمهاجمة أراضينا، جاء حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.

من جانبها كشفت بلدية كرمئيل بشمال الكيان المحتل عن سماع أصوات انفجارات في البلدة ومحيطها دون تفعيل الإنذارات منوهة بأن الحدث قيد المراجعة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع إصابتين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.