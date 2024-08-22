ناشئو الطاولة يشاركون في بطولة غرب آسيا بالأردن
يشارك نجوم المنتخب الوطني لناشئي كرة الطاولة عبدالرحمن شبيل، ريان اليفاعي ووسام الدين بخه في بطولة غرب آسيا التي تحتضنها الأردن، بدعم شركة الاتصالات YOU والخطوط الجوية اليمنية.
ويخوض المنتخب بقيادة المدرب الوطني هاني الحمادي، منافسات البطولة المقرر انطلاقتها في 25 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل إلى جانب منتخبات، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق، قطر، عمان، البحرين، السعودية، الإمارات والكويت.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة عمان بعد غد السبت، عقب انتهاء المعسكر الداخلي الذي استمر شهر بصالة النادي الأهلي.
وأكد رئيس الاتحاد الدكتور عصام السنيني، أن المعسكر التدريبي اتسم بالحماس والانضباط من قبل الجميع .. مشيراً إلى أن الاتحاد يعول على حماس وإصرار لاعبي المنتخب في تحقيق نتائج إيجابية في البطولة رغم مشاركتهم الخارجية الأولى.
وأثنى على دور شركتي يو واليمنية في رعايتهما للمنتخب الوطني في البطولة .. لافتاً إلى أهمية دور القطاع الخاص والذي يُعول عليه الدور الكبير في النهوض بالرياضة اليمنية من خلال الشراكة مع الاتحادات الرياضية ورعاية مختلف الألعاب.
وعبر الدكتور السنيني عن الأمل في أن تحظى مشاركة المنتخب الوطني للناشئين، بظهور مشرف رغم قوة المنافسين.
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