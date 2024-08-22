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وفد أهلاوي إلى المجر لحسم صفقة بن رمضان

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، على سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي إلى المجر لإنهاء التفاوض وحسم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان مع ناديه المجري.


وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي يسعى لحسم الصفقة مقابل ٢ مليون و٧٠٠ الف دولار في ظل تمسك النادي المجري بالحصول على ٣ مليون دولار.

واختتم شبانة بأن النادي المجري يضغط على الأهلي باشراك اللاعب أساسيا خلال المباريات الأخيرة للتأكيد على أهمية اللاعب وقيمته بالنسبة لهم خلال عملية التفاوض.
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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