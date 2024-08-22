نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خطوة أخيرة تحسم صفقة الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر موثوق من داخل نادي الأهلي عن قرب النادي من إبرام صفقة جديدة لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد.

تفاصيل الصفقة المنتظرة لـ الأهلي في الميركاتو

أفاد المصدر أن الأهلي في المراحل النهائية من التفاوض مع المدافع أشرف داري، حيث تم الاتفاق على تفاصيل العقد المتمثلة في مدته والراتب المقرر له. يُعتبر أشرف داري من أبرز المدافعين في القارة السمراء، وقد قدم أداءً مميزًا خلال السنوات الماضية. وقد ساهم في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع فريق الوداد المغربي في عام 2022، مما يعزز من قدراته الدفاعية وتجربته القارية.

وأوضحت المصادر أن إتمام الصفقة وتوقيع العقود يتوقف على موافقة نادي سانت بريست الفرنسي على بنود الاتفاق، خاصةً فيما يتعلق بتقسيط قيمة الصفقة. في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع النادي الفرنسي، سيتم توقيع العقود بشكل رسمي بين الطرفين.

يستعد الأهلي للموسم الجديد بمواجهة الفريق المتأهل من مباراة المريخ جوبا الجنوب سوداني وجورماهيا الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر المقبل. ويأتي هذا في إطار استعداد النادي لتعزيز صفوفه، خاصةً بعد انتقال اللاعب محمد عبد المنعم إلى الدوري الفرنسي، حيث يهدف الأهلي إلى تقوية خط دفاعه وتوفير البدائل اللازمة للمنافسات القارية والمحلية.