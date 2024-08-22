نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار حاسم من الأهلي بشأن حمزة علاء بعد ارتباطه بالزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي، موقفه من مسألة رحيل حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مصدر في الأهلي: لم نتلق أي عروض من أجل حمزة علاء

ذكرت تقارير صحفية مؤخرًا، إن حمزة علاء يحظى باهتمام خاص من ناديي الزمالك وبيراميدز، هذا الصيف.

وقال مصدر داخل الأهلي عبر برنامج “الهدف” المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”، إن النادي لم يتلق أي عرض رسمي من أجل حمزة علاء.

وأشار محمد الليثي مقدم البرنامج ذاته، إلى إن الأهلي لا يمانع خروج حمزة علاء ولكن عن طريق الإعارة وليس البيع النهائي، وذلك من أجل منحه فرصة للعب وإثبات نفسه.

ويجد حمزة علاء، صعوبة في الحصول على فرصة للعب مع الأهلي نظرًا لكونه الحارس الثالث في ترتيب حراس الفريق بعد محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وظهر حمزة علاء، بمستوى مميز مع منتخب مصر الأولمبي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الماضية والتي أقيمت بالعاصمة الفرنسية، باريس.