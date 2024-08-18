انت الأن تتابع خبر " كهربا " يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول العروض المقدمة له والخلاف مع كولر !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما يثير نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا الجدل بشكل لا يمكن التحكم فيه ، فمنذ أن بزغ نجم هذا اللاعب منذ سنوات ودائما ما ترافقه الأزمات والشائعات أينما حل وارتحل وهو أمر قد تم الاعتياد عليه من جانب الجمهور واللاعب ، لكن بعض الأخبار من الممكن أن تترك أثار سيئة على اللاعب والنادي بشكل كبير في حال لم يتم استدراكها بشكل جيد والتعامل معها قبل أن تتفاقم ويصبح من الصعب السيطرة عليها إلا من خلال بعض القرارات التعسفية

حديث كهربا عن كولر