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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة مدافعه الفرنسي بنجامين بافارد صاحب الـ27 عاما، وذلك في بطولة الدوري الإيطالي أمام فريق أتالانتا في الجولة الماضية، والتي انتهت بفوز الإنتر بهدفين مقابل هدف.

وجاءت إصابة اللاعب الفرنسي على مستوى الركبة اليسرى، والتي سيغيب على إثرها لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

إنتر يعلن إصابة بافارد وموقفه من مباراة دوري أبطال أوروبا

وانضم اللاعب الفرنسي بنجامين بافارد إلى صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي مطلع الموسم الجاري، قادما من صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني.

ويستعد فريق الإنتر لمواجهة فريق ريد بل سالزبورج النمساوي، وذلك في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب الفرنسي عن مباريات فريق الإنتر خلال الشهر الجاري، والتي ستكون أمام فريق ريد بل سالزبورغ وبنفيكا في الجولة الرابعة والخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما سيواجه فريقي فروزينوني كالتشيو، واليوفي في بطولة الكالتشيو الايطالي.

