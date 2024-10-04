انت الأن تتابع خبر سعر ومواصفات ومميزات هاتف Honor Magic6 Ultimate والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة هونر في شهر مارس 2024 عن هاتفها القوي في الفئة الرائدة وهو Honor Magic6 Ultimate الذي يأتي بتصميم خيالي وجذاب وبخامات ممتازة، وأيضاً يأتي بمواصفات رائعة تنافس أفضل الهواتف الرائدة في فئته السعرية، ومن أهم هذه المميزات هي المعالج الجبار من شركة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة، وأيضاً يأتي ببطارية عملاقة بسعة 5600 مللي أمبير، وفيما يلي سوف نتعرف في هذا المقال على مواصفات ومميزات وسعر الهاتف.

مواصفات موبايلHonor Magic6 Ultimate

المواصفات التفاصيل المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة تكنولوجيا 4 نانو التخزين / الرام الذاكرة الداخلية 1 تيرا بايت/512 جيجا بايت الذاكرة العشوائية 16 جيجا رام الكاميرا الكاميرا الأمامية ثنائية 50 ميجا بكسل + TOF 3D الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+180+50 ميجا بكسل الشاشة LTPO OLED بحجم 6.8 بوصة بدقة 1280×2800 بكسل بكثافة بكسلات 453 بكسل لكل بوصة جودتها +1.5k مع طبقة حماية على الشاشة من نوع King Kong Rhinoceros تدعم تقنية HDR و Dolby Vision معدل تحديث 120Hz نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة هونر MagicOs 8 البطارية 5600 مللي أمبير وسائل الأمان والحماية يدعم الهاتف مستشعر البصمة وتأتي مدمجة أسفل الشاشة ويدعم خاصية ال Face ID لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه خاصية OTG يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster يدعم منفذ الUSB يأتي من نوع Type C 3.2 DisplayPort 1.2 ألوان الهاتف الأرجواني والأسود



مميزات هاتف Honor Magic6 Ultimate

تصميم الهاتف جميل وجذاب، والخامات الخارجية المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي كالآتي الظهر من بوليمر سيليكون جلد صديق للبيئة مع فريم من الألمونيوم.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ال5G.

الهاتف مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 حتى متر ونص لمدة تتراوح 30 دقيقة تحت الماء.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة ال4K بالكاميرا الأمامية والخلفية.

سماعات الهاتف الخارجية ستريو تقدم تجربة صوتية ممتازة.

المعالج الذي يأتي في الهاتف يقدم أداء ممتاز جداً وسلس.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 80 واط والشحن السلكي العكسي بقوة 5 واط والشحن اللاسلكي بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي العكسي .

بطارية الهاتف ذات سعة ضخمة تعمل لفترة طويلة بشكل ممتاز.

يدعم الهاتف معظم المستشعرات وهي التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب وطيف الألوان.

الكاميرات الخلفية والأمامية تقدم أداء جيد جداً في تصوير الصور والفيديوهات بجودة عالية الدقة.

يدعم الهاتف خدمة SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية رسائل ومكالمات.

يدعم خدمات جوجل بلاي في بعض الأسواق.

سعر Honor Magic6 Ultimate

سعر الهاتف في السوق العالمي حوالي 993 دولار للنسخة 512 جيجا بايت + 16 جيجا رام.

محتويات علبة Honor Magic6 Ultimate

تأتي في علبة الهاتف الجهاز وسكرينه تم وضعها بشكل مسبق، رأس الشاحن بقوة 80 واط، سلك USB من نوع Type C، جراب ضهر شفاف لحماية الهاتف، دبوس معدني، كتيب التعليمات يوضح فيه كيفية الاستخدام.

عيوب هاتف Honor Magic6 Ultimate