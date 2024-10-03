انت الأن تتابع خبر «انت متراقب وهتركب الشلاحة».. ارمي تليفونك بسرعة احذر من ظهور هذه العلامات على الواتساب بيتجسسوا عليك وبيراقبوك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالرغم من الفوائد التي لا تحصى للتكنولوجيا إلا أن الجهل باستخدامها قد يسبب كوارث لا يمكن النجاة منها بسهولة، وتعتبر التطبيقات الرقمية أحد وسائل هذه المخاطر وذلك لسهولة تجسس واختراق حسابك ومن أهمها تطبيق الواتساب، بناء على ذلك تعتمد تحديثات الواتساب على التحذير من تلك المخاطر من خلال ارسال اشارات بوجود شيء غريب يهدد خصوصيتك في جهازك، فيكون ظهور تلك العلامة دليل على اختراق جهازك من جهة غير موثوقة.

طريقة التأكد من حالة حسابك

يجب اتباع الخطوات التالية لمعرفة مدى صحة حسابك ام اختراقه:

اولا : يجب فتح تطبيق واتساب لديك.

ثانيا : النقر على مكان الثلاث نقاط في اعلى الشاشة ناحية اليسار.

ثالثا : اختيار الاجهزة المرتبطة من القائمة المنسدلة.

رابعا: هناك احتمالين ؛

1. أما يكون حسابك مخترق ومتصل على جهاز آخر، ففي هذه الحالة نقوم بعمل تسجيل خروج من الأجهزة الغريبة.

2. او يكون حسابك سليم لا يتعرض للاختراق من خلال ظهور شاشة رمز الاستجابة السريع على الصفحة.

تعليمات هامة لحماية هاتفك من التجسس والاختراق