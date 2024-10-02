انت الأن تتابع خبر "سر من أسرار بتوع الصيانة" .. لن تتخيل لماذا يفضل البعض وضع الهاتف مقلوبا على شاشته؟!! .. الإجابة ماتخطرش على بالك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة المتمثلة في اجهزة الكمبيوتر والموبايلات والتابلات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي لا غني عنها في وقتنا الراهن ويُعد الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية فهو أشهر الأجهزة استعمالا واستخداما علي مستوي العالم، ونعتمد عليه في الكثير من المهام والأنشطة، لذلك من المهم الحفاظ على بطارية الهاتف لتلبية احتياجاتنا طوال اليوم، هناك طريقة بسيطة وفعالة لزيادة عمر بطارية الهاتف والتي تتمثل في وضع الهاتف على شاشته عندما لا تكون بحاجة إليه.

أهمية وضع الهاتف مقلوب على شاشته

تقليل استهلاك البطارية

عندما نضع الهاتف على شاشته، تنطفئ الشاشة وتتوقف عن استهلاك الطاقة، وهذا يساعد في الحفاظ على البطارية لفترة أطول، حيث أن الشاشة هي أحد أكبر مستهلكي الطاقة في الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، يمنع هذا الوضع توهج الشاشة في الأماكن المظلمة، مما يوفر المزيد من الطاقة.

حماية الشاشة من التلف

عندما نضع الهاتف على شاشته، نحمي الشاشة من الخدش والتلف، فهي الجزء الأكثر حساسية في الهاتف، وغالبًا ما تكون مكلفة الإصلاح، فبوضع الهاتف على شاشته، نقلل من احتمالية تعرض الشاشة للخدش أو التلف الناتج عن وضع الهاتف على سطح صلب.

المخاوف التي يجب مراعاتها عند استخدام ميزة وضع الهاتف على الشاشة

التسخين:

عند وضع الهاتف على شاشة كبيرة لفترات طويلة، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

هذا الارتفاع في درجة الحرارة قد يؤثر على أداء البطارية وعمر الهاتف على المدى الطويل.

ينصح بمراقبة درجة حرارة الهاتف وتجنب الاستخدام المطول إذا أصبح ساخنًا للغاية.

البطارية:

عند وضع الهاتف على الشاشة، يستمر الهاتف في استهلاك البطارية لتشغيل الشاشة.

هذا قد يؤدي إلى نفاذ شحن البطارية بشكل أسرع مقارنةً بوضع الهاتف على طاولة.

ينبغي مراقبة مستوى شحن البطارية وشحنها عند الحاجة لتجنب نفاد شحنها أثناء الاستخدام.

الأمان:

وضع الهاتف على شاشة مرتفعة قد يجعله عُرضة للسقوط والتلف.

ينبغي التأكد من استقرار الهاتف على الشاشة وتجنب وضعه في مناطق يسهل سقوطه منها.

الخصوصية: