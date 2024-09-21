انت الأن تتابع خبر مطلعش زي ما كنا فاكرين !!.. لن تصدق ماذا يحدث عند تشغيل هاتفك على وضع الطيران؟؟ ضاع عمرنا واحنا منعرفش خطورته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتوي الهواتف المحمولة على مجموعة من التطبيقات التي قد تكون نفعية أو ضارة، وذلك يعتمد على كيفية استخدام صاحب الهاتف لها، كما تحتوي علي خصائص تميز كل جهاز عن الأخر ومن أهم واشهر المميزات التي تتواجد في كافة الأجهزة الحديثة وهي خاصية وضع الطيران ، هذه الخاصية التي يمكن تفعيلها أثناء السفر بالطائرات أو عند الرغبة في الحصول على فترة من الهدوء التام دون تلقي المكالمات أو الرسائل، وعلى الرغم من أن تفعيل هذه الميزة له فوائد و اضرار، فإننا نستعرضها في المقال التالي.

فوائد تفعيل وضع الطيران

هناك الكثير من المزايا التي تعزز استخدام خدمة الطيران على جهازك المحمول، ومن بين هذه المزايا ما يلي:

خلال عملية التنشيط تظل البطارية تعمل لفترة طويلة.

يتم تشغيلها خلال الرحلة الجوية لتجنب أي مشاكل.

التمتع بالخصوصية الكاملة وعدم السماح لأي شخص بالوصول إلى بياناتك الشخصية.

لا يستطيع الأطفال الوصول إلى الإنترنت دون علمك.

منع الوصول لك بأي وسيلة.

يوفر لك الطاقة ويغنيك عن الحاجة لشحن الهاتف بشكل متكرر.

أضرار تفعيل وضع الطيران

علي الرغم من الفوائد العديدة التي يقدمها لنا وضع الطيران الا انه قد تحدث مجموعة من الأضرار عند تفعيل ميزة وضع الطيران لفترات طويلة ودون العلم بالوقت المحدد لها ، ومن بينها: