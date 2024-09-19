مخاطر غير مرئية تهدد كوكب الأرض

مخاطر غير مرئية تهدد كوكب الأرضقال محمد الطواها، خبير التغيرات المناخية المصري إن تأثيرات التغير المناخي تمتد إلى القشرة الأرضية، وليس فقط إلى الغلاف الجوي والمحيطات.

وأشار الطواها، إلى أن الانهيار الأرضي في جرين لاند تسبب في زلازل أثرت على كوكب الأرض بالكامل خلال ساعة.

وأوضح الخبير، أن الانهيار نجم عن ارتفاع درجات حرارة مياه نهر تحت جبل جليدي يحمل صخورًا ضخمة، مما أدى إلى انهيار الجليد.

كما ذكر خبير التغيرات المناخية، أن هذه الظاهرة دمرت قاعدة بحثية قديمة في جزيرة جرين لاند.

وأضاف أن العلماء يؤكدون أهمية فهم هذه العلاقة بين التغير المناخي والأنشطة الجيولوجية. وقد دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة هذه التحديات، محذرًا من أن تجاهلها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على البيئة والاقتصادات العالمية، جاء ذلك خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم» ببرنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية».