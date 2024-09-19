هتخلي النت زي الطلقة... اسرار وخبايا هتخلي سرعة النت في بيتك ملهاش وصف ضع جهاز الراوتر في هذا المكان وشاهد الفرق.. اكتشفها الان!!

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رياض - احمد صلاح - في ظل الاستخدام المتزايد للإنترنت في حياتنا اليومية، نلاحظ أحيانا بطء سرعة الإنترنت المنزلي مما يؤثر على تجربة التصفح ومشاهدة الفيديوهات، قد لا يعلم الكثير منا أن هناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتحسين سرعة الإنترنت بشكل كبير، وهذه الخطوات يمكن أن تجعل الاتصال بالإنترنت أسرع بكثير.

زيادة سرعة الانترنت

أولا، يجب التأكد من مكان وجود الراوتر في المنزل.

،وضع الراوتر في مكان مركزي ومفتوح يساعد في توزيع الإشارة بشكل أفضل في جميع أنحاء المنزل، أيضا، يفضل تجنب وضعه بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي قد تتسبب في تشويش الإشارة مثل الميكروويف أو التلفاز.

ثانيا، تحديث الراوتر بانتظام أمر بالغ الأهمية، والتحديثات الجديدة تحتوي على تحسينات في الأداء والأمان، مما يمكن أن يساعد في زيادة سرعة الاتصال لذلك، من الضروري متابعة تحديثات الجهاز عبر زيارة الموقع الرسمي للشركة المصنعة أو من خلال إعدادات الراوتر.

ثالثا، من الأمور التي قد تغيب عن كثير منا هي أهمية إعادة تشغيل الراوتر بشكل دوري، إعادة التشغيل تعمل على تفريغ ذاكرة الراوتر من العمليات المتراكمة، مما قد يسهم في تحسين الأداء.

سرعة الانترنت